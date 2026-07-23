Hüyük'te hazır giyim ve ev tekstili sergisi açıldı

Hüyük'te hazır giyim ve ev tekstili kursunda üretilen ürünlerden oluşan sergi açıldı.

Hüyük Kaymakamlığına bağlı Aile Destek Merkezi ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürlüğü işbirliğinde açılan kursa katılan 15 kursiyere belgeleri verildi.

Kaymakam Ozan Ramazan Budak, "Kursiyerlerimizin el emeği göz nuru eserlerinin sergilendiği bu kurs süresince ve bu organizasyonda emeği geçen tüm kurumlarımıza ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum." dedi.

Açılışın ardından Kaymakam Budak, Belediye Başkanı Sadık Sefer ve protokol üyeleri, sergiyi gezdi.