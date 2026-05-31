Konya'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı
Konya'nın Hüyük ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle 3 mahallede elektrik kesintisi yaşandı.
Konya'nın Hüyük ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.
M.G. idaresindeki 34 RE 455 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Mutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Hüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle 3 mahallede elektrik kesintisi yaşandı.
Kaynak: AA / Mustafa Kemal Ateş