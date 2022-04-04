Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın hutbeleriyle ilgili tartışmalara Mil Diyanet Sen'den tepki: Dokunulmazlık gelmeli

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbeleri nedeniyle eş cinsellik kavramının dinde yeri olmadığına ilişkin ayet ve hükümleri, cemaate aktarıyordu. Erbaş'ın 24 Nisan 2020 tarihinde Hacı Bayram-ı Velî Camii'nde eş cinsellik ve lutilik üzerine okuduğu hutbeden sonra bir çok sivil toplum kuruluşu Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Son olarak da Erbaş'ın Atatürk'ü hutbelerde anmadığı yönünde eleştiriler ortaya atılmıştı. Hutbelerin bu şekilde gündem olması üzerine Manevi İlkeli Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası'ndan(Mil Diyanet Sen) konuya ilişkin açıklama geldi. Sendika Başkanı Celaleddin Gül, Erbaş'ın yaptıklarında bir yanlış olmadığını belirterek, Diyanet İşleri Başkanı'nın Kur'an'ın hükümlerini anlattığını söyledi. Gül, cuma hutbeleri için dokunulmazlık talep ettiklerini dile getirdi.

"MİNBER DOKUNULMAZLIĞI ÇÖZÜMDÜR"

Sendika Başkanı Celaleddin Gül'ün konuyla ilgili açıklamalarından satır başları şu şekilde: Yaşanan bu üzücü olaydan sonra Mil Diyanet Sen olarak Diyanet İşleri Başkanlığımızın en seçkin kurulları tarafından özenle hazırlanan hutbelerin yargının konusu olmaması için Minber Dokunulmazlığını gündeme getirdik.

"KUR'AN HÜKÜMLERİ SANSÜRLENMEK İSTENİYOR"

Dini değerlerimize saldırmayı kendisine vazife edinmiş malum çevreler, Diyanet'in ve Din görevlilerimizin başında 'Demokles'in Kılıcı' gibi durmakta, Allah'ın ayetleri- Kur'an'ın hükümleri, vaaz kürsüleri ve minberlerde adeta sansürlenmek istenmektedir. Faiz ayeti okununca 'sen ekonomist değilsin, işine bak' deniyor. İçki-kumar ayeti okununca 'benim zevkime karışma' deniyor. Zina ayeti okununca 'burası özgürlükler ülkesi karışma' deniyor. Miras ayeti okununca 'hangi çağda yaşıyoruz' deniyor. Eş cinselliğin haram olduğuna ilişkin ayetler okununca 'eş cinsellik bir insan hakkıdır, LGBT'cileri hedef gösterdin' deniyor.

"FESATÇILAR AMAÇLARINA ULAŞAMAYACAKLARDIR"

Son günlerde Atatürk üzerinden algı operasyonu yaparak Diyanet İşleri Başkanlığımızı ve başkanını itibarsızlaştırmaya çalışanların bu çabaları da beyhudedir. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı ve din görevlilerimiz aziz milletimizin göz bebeğidir. Cuma hutbeleri üzerinden kafa karışıklığı oluşturmaya çalışan ve buradan bir şeyler çıkarmayı amaçlayan fitne ve fesatçılar bu amaçlarına ulaşamayacaklardır. İşte bu yüzdendir ki; Mil-Diyanet Sen'in aylardır gündemden düşürmediği 'Minber Dokunulmazlığı' teklifi ivedilikle yasalaşmalıdır. Minber Dokunulmazlığı ile okunan hutbeler yargının konusu olmaktan çıkarılmalıdır."

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