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Atakum'da husumetli kavga: Jiletle yaralama

Atakum'da husumetli kavga: Jiletle yaralama
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Samsun'un Atakum ilçesinde husumetli olduğu Ö.S.'yi zorla otomobiline bindirip jiletle kolundan yaralayan E.E. gözaltına alındı. Olay 31 Ağustos akşamı yaşandı. E.E., otomobiliyle seyir halindeyken gördüğü Ö.S.'yi aracına bindirdi ve darbetti. Arbede sırasında jilet kullanan şüpheli, mağduru araçtan indirdi. Ö.S. polise giderek şikayetçi oldu, polis ekiplerince yakalanan E.E. gözaltına alındı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde husumetli olduğu Ö.S.'yi (25) zorla otomobile bindirip jiletle kolundan yaralayan E.E. (23) gözaltına alındı.

Olay, 31 Ağustos saat 22.00 sıralarında Yenimahalle Mahallesi Ali Gaffar Okan Caddesi'nde meydana geldi. E.E. otomobiliyle seyir halindeyken, husumetli olduğu Ö.S.'yi gördü. Otomobile bindirilen Ö.S. burada E.E. tarafından darbedildi. Yaşanan arbede sırasında E.E., Ö.S.'yi jiletle yaraladı. Otomobilden indirilen Ö.S., polis merkezine gidip, şikayette bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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