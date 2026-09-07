Haberler

Husumetlilerini darbedip, otomobiline sopayla zarar verdiler

Husumetlilerini darbedip, otomobiline sopayla zarar verdiler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ADANA’da 4 şüpheli, sokakta karşılaştıkları husumetlileri Erkan İ. ile Ahmet A.’yı darbedip, otomobillerine de sopalarla zarar verdi.

ADANA'da 4 şüpheli, sokakta karşılaştıkları husumetlileri Erkan İ. ile Ahmet A.'yı darbedip, otomobillerine de sopalarla zarar verdi. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı.

Olay, önceki gün Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan İ. ile Ahmet A., otomobille seyir halindeyken aralarında borç-alacak nedeniyle husumet olduğu öne sürülen Seydi B., Osman B., İbrahim A. ve Cemil P. ile karşılaştı. Şüpheliler, etrafını sardıkları otomobile sopalarla saldırdı. Aracın kaportasına zarar veren şüpheliler, Erkan İ. ile Ahmet A.'yı da darbetti. Çevredekilerin müdahalesiyle olay son ererken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Erkan İ. ile Ahmet A.'nın şikayeti üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Veyis Ateş tahliye edildi

40 yıl hapsi istenen ünlü gazeteci ilk duruşmada tahliye edildi
Ahmet Davutoğlu ifade verdi! İşte ilk sözleri

Ahmet Davutoğlu ifade verdi! Çıkışta esti gürledi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahalarda göremediğimiz İlkay Gündoğan'dan 250 milyon TL'lik hamle

İlkay'a bak sen! Sahalarda yok ama yatırımlardan geri durmuyor
Tanju Özcan'dan '2,5 milyon lira' savunması! 'Cevap vermemek için 10 takla atıyor'

Tanju Özcan'dan "2,5 milyon lira rüşvet" iddiasına olay yanıt!
Almanya'dan Leroy Sane'ye kötü haber

Kahreden haber 2 bin 500 km öteden geldi
Minik Mavi'yi hayattan koparan kaza anı kamerada! Birden gaza bastı, kaçmaya çalıştı ama...

Minik Mavi'yi hayattan koparıp bu savunmayı yapabildi
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum

Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum

Marmaray çıkışında üstünü değiştirdi: Keşke ülkemizde durumlar böyle olmasa

Marmaray çıkışında üstünü değiştirdi: Keşke ülkemizde...