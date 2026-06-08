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Husumetlilerine benzettiği 2 kişiyi bıçakladı; yoldan geçenler müdahale etti

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Yalova'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen K.E.Ç., husumetlilerine benzettiği 2 kişiyi bıçakladı. Olaya müdahale eden 3 kişi, evine kaçan şüpheliyi satır ve bıçakla takip etti. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Husumetlilerine benzettiği 2 kişiyi bıçakladı; yoldan geçenler müdahale etti

YALOVA'da K.E.Ç. (45), husumetlilerine benzettiği 2 kişiyi bıçakladı. Olayı görüp, müdahale etmeyen çalışan 3 kişi, kendilerine küfreden K.E.Ç.'yi evine kadar takip edip, ellerindeki kesici aletleri fırlattı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Süleymanbey Mahallesi Doğan Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen K.E.Ç., iddiaya göre evinin karşısında bekleyen H.C. ve E.T.'yi husumetlilerine benzetti. K.E.Ç., yanına gittiği bu kişilerle önce tartıştı, ardından bıçakladı. Bu sırada yoldan geçen O.Y. E.Ç. ve M.Ç., kavgayı ayırmak istedi. K..E.Ç., gruba hakaret edip, saldırdı. 3 kişi, yakında bulunan kasap dükkanından satır ve bıçak alarak, evine kaçan K.E.Ç.'yi takip etti.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Grup, pencereden kendilerine küfreden K.E.Ç.'ye ellerindeki kesici aletleri fırlattı. Bıçaklardan biri eve saplanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphelileri biber gazı ile etkisiz hale getirdi. K.E.Ç. ile O.Y., E.Ç. ve M.Ç. gözaltına alırken, 2 yaralı ise ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan H.C. ve E.T. taburcu olurken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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