Hatay'da hafif ticari aracıyla çarptığı husumetlisini yaralayan sürücü tutuklandı

Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde husumetlisini hafif ticari aracıyla yaralayan sürücü M.Ç. tutuklandı. Olay, 28 Eylül'de yaşanan bir kavgada yaralanan V.Ş.'nin üzerine aracıyla sürdüğü sırada gerçekleşti.

Buluttepe Mahallesi'nde M.Ç, hafif ticari aracını yolda yürüyen husumetlisi V.Ş'nin üzerine sürdü.

Çarpmanın etkisiyle savrulan V.Ş'nin yol kenarındaki bahçe duvarına çarptığı olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan V.Ş, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücünün, 28 Eylül'de husumetli komşular arasında çıkan ve Leyla Şahin'in (63) hayatını kaybettiği kavgada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.Ç. olduğunu belirledi. M.Ç, ekiplerin operasyonuyla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç, cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay anı ise çevredeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

•? ?Olay

İskenderun ilçesinde 28 Eylül'de, husumetli komşular arasında çıkan kavgada tüfekle yaralanan Leyla Şahin (63) hayatını kaybetmiş, polis ekiplerince yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklanmış, V.Ş. ile M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
