Husumetli iki komşu aile arasında bıçaklı kavga: 1'i ağır, 4 yaralı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde husumetli iki komşu aile arasındaki kavgada bıçaklanan 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Suvarlı beldesinde meydana geldi. Husumetli iki komşu aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Ali S., Barış S., Emre S. ve Ali Ş., bıçaklanarak yaralandı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi kaldırılarak tedaviye alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı