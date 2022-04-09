Husumetli ailelerin silahlı kavgası: 2 ölü (2) - Haberler

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Husumetli ailelerin silahlı kavgası: 2 ölü (2)

Demirören Haber Ajansı - Nezir Güneş - Güncel
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Husumetli ailelerin silahlı kavgası: 2 ölü (2)

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIMardin'in Savur ilçesinde 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili jandarma 4 kişiyi gözaltına aldı.

MARDİN (DHA) - 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mardin'in Savur ilçesinde 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili jandarma 4 kişiyi gözaltına aldı. Kavgada ölen Mehmet Genç (37) ve İdris Sidar'ın (55) otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği belirtildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.


Husumetli ailelerin silahlı kavgası: 2 ölü (2)

Demirören Haber Ajansı / Nezir Güneş - Güncel

Jandarma, Mardin, Güncel, Haberler

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