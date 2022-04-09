Husumetli ailelerin silahlı kavgası: 2 ölü (2)
Demirören Haber Ajansı - Nezir Güneş - Güncel
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4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIMardin'in Savur ilçesinde 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili jandarma 4 kişiyi gözaltına aldı.
MARDİN (DHA) - 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Mardin'in Savur ilçesinde 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili jandarma 4 kişiyi gözaltına aldı. Kavgada ölen Mehmet Genç (37) ve İdris Sidar'ın (55) otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği belirtildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.