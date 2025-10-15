Haberler

Husumet Sonrası Silahlı Kavga: Emekli Jandarma Astsubay Öldürüldü

Husumet Sonrası Silahlı Kavga: Emekli Jandarma Astsubay Öldürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de, aralarında husumet bulunan sağlık astsubayı Celal B. tarafından vurulan emekli jandarma astsubay Gökhan Yılmazbaş, son yolculuğuna uğurlandı. Olay sonrası Celal B. gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'de, aralarındaki husumet bulunan sağlık astsubayı Celal B. (41) tarafından tabancayla öldürülen emekli jandarma astsubay Gökhan Yılmazbaş (45), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenler Mahallesi Bahçelievler 10'uncu Etap Kutluay Apartmanı'nın bahçesinde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen sağlık astsubayı Celal B. ile emekli astsubay Gökhan Yılmaz apartmanın önünde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir süre sonra Celal B., yanında bulunan tabancayla Gökhan Yılmazbaş'ı vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Yılmazbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli Celal B. ise suç aletiyle birlikte ekipler tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Gökhan Yılmazbaş için Esenler Mahallesi'ndeki Kınalı Kuzular Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazede Yılmazbaş'ın yakınları taziyeleri kabul etti. Gökhan Yılmazbaş, kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan, Celal B.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Netanyahu hastalandı, yolsuzluk davası ertelendi! Eleştiri yağıyor

Enfeksiyon kaptı: Evden çıkması yasak
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
İşte İETT kazasının en net görüntüsü

Göz göre göre gelen facia! İETT şoförü resmen ölüme sürmüş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meloni'nin Erdoğan'a verdiği esprili yanıt dış basında manşet oldu: Birini öldürmek istemiyorum

Erdoğan'a verdiği cevap dış basında manşet oldu
Genç kız uğradığı taciz anlarını sesi titreyerek anlattı: El atmaya çalıştı

Tacize uğradığı anları böyle anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.