Adana'da husumetlisini tabancayla yaraladığı iddia edilen sanığa dava açıldı

Adana'da husumetli olduğu kişiye tabancayla ağır yaralanmasına neden olan sanık için 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanığın, olayı gerçekleştirdiği gün lokalden çıkan müştekiye 5 el ateş ettiği belirtildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde husumetli olduğu kişiyi tabancayla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 18 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde 9 Aralık 2025'te M.K.C'yi (66) tabancayla ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan B.E. (51) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanığın, Mavi Bulvar Genç Esnaflar İletişim Derneği ve Lokali'ni kendisine devretmeyen M.K.C'ye karşı husumet beslediği belirtildi.

Olay günü lokalden çıkan müştekiye tabancayla 5 el ateş eden B.E'nin sonrasında otomobille kaçtığı bilgisi iddianamede yer aldı.

İddianamedeki ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
