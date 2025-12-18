Haberler

Silahlı kavgada öldürülmüştü; toprağa verildi

Silahlı kavgada öldürülmüştü; toprağa verildi
Güncelleme:
Kayseri'de husumet nedeniyle Ethem Tatlı'yı öldüren S.Y. ve oğlu A.Y. tutuklandı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Kayseri'de husumetli oldukları Ethem Tatlı'yı tabancayla öldüren, Tatlı'nın oğlu M.T. ile yeğeni V.T.'yi yaralayan S.Y. (36) ve oğlu A.Y. (17), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Yapılan aramalarda olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Y. ve oğlu A.Y., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

