Husiler Suudi askeri bölgelerini vurdu, Yemen ordusu karşılık verdi

Yemen'deki Husilerin (Ensarullah Hareketi), ülkenin güneybatısındaki Muha ve orta kesimindeki Marib kentlerindeki askeri bölgeleri balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığı bildirildi.

Husilere bağlı SABA haber ajansının ismi açıklanmayan askeri bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Husiler, Muha bölgesi ile Marib vilayetindeki askeri bölgelere çok sayıda balistik füze ve İHA ile saldırı düzenledi.

Haberde, söz konusu bölgelerdeki askeri yığınakların Suudi Arabistan'a ait olduğu iddia edilerek, isabetli vuruşlar sonucu ölü ve yaralıların bulunduğu, bazı silah depolarının imha edildiği ifade edildi.

Suudi Arabistan makamlarından söz konusu iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yemen ordusundan Taiz'de Husilere yanıt

Öte yandan Yemen ordusu, ülkenin güneybatısındaki Taiz vilayetinde Husilere ait toplanma alanları ile askeri yığınakların hedef alındığını duyurdu.

Yemen ordusuna bağlı Taiz Askeri Tugayı tarafından yapılan açıklamada, silahlı kuvvetlerin Taiz kentinin kuzey cephesinde "terörist Husi milislerinin" toplandığı alanları ve askeri yığınakları topçu ateşine tuttuğu belirtildi.

Açıklamada, bombardıman sonucu Husilerin saflarında ölü ve yaralıların olduğu iddia edilirken net sayı verilmedi.

Yemen'de hükümet güçleri ile başkent Sana dahil birçok bölgeyi kontrolünde bulunduran İran destekli Husiler arasında Nisan 2022'den bu yana göreceli bir sakinlik yaşanıyordu. Ancak son haftalarda Marib, el-Cevf, ez-Dali ve Taiz gibi vilayetlerde çatışmalar yeniden şiddetlendi.

Kaynak: AA