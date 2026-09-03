Taiz'de Husi saldırıları onlarca sivili yerinden etti

Yemen'in Taiz ilinde Husilerin düzenlediği topçu saldırıları ve askeri hareketlilik sonucu çok sayıda sivil, köy ve kamplardan göç etmek zorunda kaldı.

Resmi kaynaklardan alınan bilgilere göre, ülkenin güneybatısındaki Taiz'in batı kesimlerinde yer alan Mekbene ilçesine bağlı köyler ile El-Kedha bölgesindeki yerleşim yerleri ve yerinden edilmiş kişilere ev sahipliği yapan kamplar hedef alındı.

Husilerin yoğun ve kesintisiz topçu atışları bölge halkında büyük bir endişe ve korkuya yol açarken, siviller güvenli alanlara göç etmek zorunda kaldı.

Saldırılar sonucu yerinden edilen kişilerin sayısına ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Ders esnasında okula saldırı düzenlendi

El-Vaziiyye ilçesinde ders sırasında Kerim Okulu'na füze saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucu okul binasında hasar meydana gelirken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Saldırıyla ilgili Husilerden henüz resmi açıklama yapılmadı.

Bölgeden aktarılan bilgilere göre bugün Taiz'in batısındaki Kedha, Mekbene ve Muza cephelerinde balistik füze atışları, insansız hava aracı (İHA) saldırıları ve kara çatışmalarını kapsayan yoğun bir askeri tırmanış kaydedildi.

Son çatışmalar, 2022 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki ateşkes sürecinden bu yana bölgede görülen en şiddetli çatışma dalgaları arasında yer alırken, uluslararası merciler Yemen'in yeniden geniş çaplı bir çatışma sarmalına sürüklenebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere ülkenin genelinde kontrolü elinde bulunduran Husiler ile uluslararası alanda tanınan meşru hükümete bağlı güçler arasındaki çatışmalar ülkenin çeşitli bölgelerinde devam ediyor.

Kaynak: AA