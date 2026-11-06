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Husilere göre Suudi Arabistan'ın Taiz saldırısında en az 30 kişi öldü veya yaralandı

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Husilere bağlı El-Mesire televizyonu, Suudi Arabistan'ın Taiz vilayetindeki El-Vaziye kentinde Hadara Çarşısı'nı hedef aldığını, saldırıda en az 30 kişinin öldüğünü veya yaralandığını duyurdu. Saldırının bilançosuna ilişkin henüz net bilgi bulunmadığı belirtildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Taiz vilayetine düzenlediği hava saldırısında en az 30 kişinin öldüğünü veya yaralandığını açıkladı.

Husilere bağlı El-Mesire televizyon kanalının haberine göre Suudi Arabistan, Taiz vilayetindeki El-Vaziye kentini hedef aldı.

El-Vaziye'deki Hadara Çarşısı'na düzenlendiği ifade edilen saldırıda 30'dan fazla kişinin öldüğü veya yaralandığı kaydedilirken, saldırının bilançosuna ilişkin henüz net bilgi bulunmadığı belirtildi.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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