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Yemen'in Taiz vilayetinde bir konut binasına düzenlenen Suudi Arabistan saldırısında, çoğu çocuk 11 sivilin öldüğü bildirildi.

Husilere bağlı El-Mesire televizyonunda yer alan haberde, saldırının Taiz vilayetinin Şemayateyn ilçesine bağlı Turbe bölgesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Suudi Arabistan uçaklarının Turbe bölgesinde bir konut binasını hedef aldığı, saldırıda çoğunluğu çocuk olan 11 sivilin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

İran destekli Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: AA