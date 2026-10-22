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Husiler, Zukar Adası yakınında 14 Hintlinin bulunduğu yatı hedef aldığını öne sürdü

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Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Babulmendeb Boğazı yakınındaki Zukar Adası civarında 14 Hindistan uyruklunun bulunduğu Hint yatını hedef aldıklarını iddia etti. Seri, Hintliler için kurtarma çalışmaları yürüttüklerini öne sürüp ayrıntılı bilgi vereceklerini belirtti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Babulmendeb Boğazı yakınındaki Zukar Adası yakınında bir Hint yatını hedef aldığını öne sürdü.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Seri, Suudi Arabistan'ın Zukar Adası yakınlarında 14 Hindistan uyruklunun bulunduğu bir yatı hedef aldığını iddia etti.

Yattaki Hintliler için kurtarma çalışmaları yürüttüklerini öne süren Seri, daha sonra ayrıntılı bilgi vereceklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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