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Husiler, Suudi askeri kargo uçağı nedeniyle Aden Havalimanı'nda tahliye çağrısı yaptı

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Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Aden Havalimanı'ndaki Suudi Arabistan'a ait askeri kargo uçağının Yemen halkına karşı kullanılmak üzere silah taşıdığını iddia etti. Seri, silahların türünü belirtmezken havalimanında bulunanlara derhal tahliye çağrısı yaptı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a ait bir askeri kargo uçağının bulunduğu gerekçesiyle Aden Havalimanı'nın derhal tahliye edilmesi çağrısında bulundu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Yemen'in geçici başkenti Aden'deki havalimanında bulunan Suudi Arabistan'a ait askeri uçağın ülkeye silah taşıdığını iddia etti.

Seri, Aden Havalimanı'ndaki uçağın Yemen halkına karşı kullanılmak üzere silah taşıdığını ileri sürerek, havalimanında bulunanlara bölgeyi derhal tahliye etmeleri çağrısı yaptı.

Askeri Sözcü Seri, Suudi Arabistan'a ait askeri kargo uçağında taşındığını iddia ettiği silahların türüne ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Kaynak: AA
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