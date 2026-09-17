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Husiler: Suudi Arabistan'ın Yemen'in Hacce iline düzenlediği hava saldırısında 1 kişi öldü

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Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan savaş uçaklarının Yemen’in Hacce ilindeki Abs kentine düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan savaş uçaklarının Yemen'in Hacce ilindeki Abs kentine düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını açıkladı.

Husilere bağlı haber ajansı SABA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'a ait savaş uçakları Abs kentine iki hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı, 4 araç ise kullanılamaz hale geldi.

Suudi Arabistan uçakları Taiz'de Husilere ait 3 iletişim kulesini hedef aldı

Öte yandan Husilere bağlı haber ajansı SABA'nın haberinde ayrıca Suudi Arabistan savaş uçaklarının, Yemen'in Taiz vilayetindeki Et-Taziyye ve Hudeyr kentlerinde bulunan 3 iletişim kulesini hedef aldığı belirtildi.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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