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Husiler, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte 6 vilayete 66 saldırı yaptığını duyurdu

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Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte 6 vilayete 66 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu can kayıpları ve yaralanmalar yaşandığı belirtildi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte 6 vilayete 66 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt ve Taif kentlerinden son 24 saatte havalanan F-15 ve Typhoon tipi uçaklar ve Necran'dan fırlatılan füzelerle Yemen'e 66 hava saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Seri, başkent Sana dahil olmak üzere Taiz, Cevf, Sada, Hacce ve Lahic vilayetlerine yönelik bu saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu can kayıpları ve yaralanmalar olduğunu dile getirdi.

Seri, Yemen'de gerilimin yeniden yükselmesinden bu yana Suudi Arabistan'ın 3 bin 755 hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Öte yandan Husilere bağlı haber ajansı SABA'ya konuşan askeri bir yetkili, Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco'nun menzillerinde olduğu tehdidinde bulundu.

Söz konusu kaynak, uluslararası havayollarını Mekke ve Medine hariç Suudi Arabistan hava sahasını kullanmamaları konusunda uyardı.

Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin, ülkenin güneyine fırlattığı bir balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Maliki, söz konusu füzenin nerede engellendiği ya da maddi hasar ve yaralanmaya sebep olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

Sivil Savunma Müdürlüğü ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Abha ve Hamis Muşayt için erken uyarı sisteminin devreye alındığını duyurmasının hemen ardından tehlikenin geçtiğini bildirdi.

Kaynak: AA
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