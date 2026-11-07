Husiler, Suudi Arabistan'ın Sana saldırısında 25 ölü, 30 yaralı olduğunu duyurdu

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Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın ülkenin başkenti Sana'ya düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 25 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını duyurdu.

Husilere bağlı El-Mesire televizyon kanalının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamaya göre, Suudi Arabistan, Sana'nın Beni Haşiş ilçesine bağlı Eş-Şeriyye köyünde evleri hedef aldı.

Saldırıda 25 kişi ölürken, 30 kişi de yaralandı.

Öte yandan, Husilere bağlı Silahlı Kuvvetlerden yapılan yazılı açıklamada, dün Taiz'e bağlı El-Vaziye kentindeki Hadara Çarşısı'na, bugün de Sana'ya düzenlenen ve onlarca Yemenlinin öldüğü saldırılara misilleme olarak Suudi Arabistan'a balistik füze, seyir füzesi ve insansız hava araçlarıyla (İHA) 6 operasyon düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, operasyonlarda, başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı, Aramko şirketine ait petrol depoları ve damıtma kulesi, Hureys petrol sahasındaki Aramko binası, Devadimi bölgesindeki 8 numaralı pompalama istasyonu, Necran'daki Ulusal Muhafız Kampı ile Yemen'in Cevf ve Marib kentlerinde bulunan Suudi Arabistan'a ait tahkimatların hedef alındığı belirtildi.

Marib ve Cevf'teki saldırılarda Suudi Arabistan saflarında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu iddia edildi.

Yemen Şafağı operasyonları devam ediyor

Yemen Ordu Sözcüsü Macid en-Nezili ise yaptığı yazılı açıklamada, son saatlerde Husilere karşı 875 operasyon düzenlediklerini ve 130 Husinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Nezili, ordunun, Yemen'in Şafağı Operasyonu kapsamında Husilerin mevzileri, toplanma alanları, takviye birlikleri ve savaş araçlarını hedef almaya devam ettiğini ifade etti.

Nezili söz konusu operasyonlarda yaklaşık 130 Husi milisinin etkisiz hale getirildiğini, 50 askeri araç, zırhlı araç ve füze fırlatma rampasının imha edildiğini aktardı.

Yemen ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Halk Direniş Güçlerinin desteğiyle Taiz, Marib ve Cevf'te Husi mevzilerinin hedef alındığı kaydedildi ancak ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA