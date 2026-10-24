Husiler Suudi Arabistan'da havalimanı ve petrol tesislerine 7 saldırı yaptığını öne sürdü

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı ile ülkenin çeşitli bölgelerindeki havalimanları ve petrol tesislerine balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) 7 saldırı düzenlediklerini öne sürdü.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte Yemen'in başkenti Sana'ya ve diğer bölgelerdeki sivil yerleşimlere 100 hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Saldırılarda onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını ileri süren Seri, Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana düzenlediği hava ve füze saldırılarının toplam sayısının 3 bin 123'e ulaştığını belirtti.

Sözcü Seri, bu saldırılara karşılık kendilerinin de Suudi Arabistan'daki çeşitli hedeflere balistik füzeler ve İHA'larla 7 saldırı düzenlediklerini ifade etti.

Söz konusu saldırıların ilkinde Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nın iki aşamada hedef alındığını aktaran Seri, ikinci saldırının Yenbu kentindeki ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesise, üçüncü saldırının ise Rabig Petrol Rafinerisi'ne düzenlendiğini öne sürdü.

Seri, dördüncü saldırıda ham petrol pompalama istasyonları ile petrolü ülkenin doğusundan batısına taşıyan boru hattının hedef alındığını iddia etti.

Beşinci saldırıda Demmam kentindeki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldıklarını ve saldırı nedeniyle havalimanındaki hava trafiğinin durduğunu ileri süren Seri, altıncı saldırıda Necran Havalimanı'nın, yedinci saldırıda ise Hamis Muşayt'taki hava üssünün hedef alındığını kaydetti.

Saldırıların hedeflerine isabet ettiğini savunan Seri, Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırıları sona erene ve Yemen'e uygulanan abluka kaldırılana kadar saldırıları sürdürecekleri tehdidinde bulundu.

Kaynak: AA