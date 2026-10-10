Husiler, Sana Havalimanı'na 4, Muhabişe'ye 3 Suudi saldırısı yapıldığını iddia etti

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Sana Uluslararası Havalimanı'na 4, Hacce ilinin Muhabişe kentindeki iletişim şebekesine ise 3 hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.

Husilere bağlı El-Mesire televizyonunun haberinde, Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının Sana Uluslararası Havalimanı'na 4 hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Haberde, Hacce iline bağlı Muhabişe kentindeki iletişim şebekesinin de Suudi Arabistan'ın düzenlediği 3 hava saldırısında hedef alındığı öne sürüldü.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA