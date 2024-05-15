Üye Girişi
Haberler

Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir savaş gemisiyle İsrail'e giden bir gemiyi hedef aldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir savaş gemisiyle İsrail'e giden bir gemiyi hedef aldığını duyurdu. Husilerin eylemleri nedeniyle gemicilik şirketleri seferlerini durdurma kararı aldı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir savaş gemisiyle İsrail'e giden bir gemiyi hedef aldığını duyurdu.

Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, El-Mesira televizyon kanalından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Seri, açıklamada Husilerin, Kızıldeniz'de ABD'ye ait "Maysun" isimli savaş gemisi ile "Destiny" adlı bir gemiyi füze ve insansız hava aracıyla hedef aldığını aktardı.

Sözcü Seri, söz konusu saldırının, Kızıldeniz üzerinden İsrail limanına giden gemilerin geçişinin engellenmesi kapsamında düzenlendiğini savundu.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA / Güncel

Denizcilik Savunma Orta Doğu Güvenlik Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

 Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı

Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title