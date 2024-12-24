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Husiler, İsrail'e hipersonik füzelerle saldırı düzenledi

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Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Yafa kentindeki bir askeri hedefi süpersonik füzeyle vurduklarını duyurdu. Husilerin Askeri Sözcüsü, operasyonun başarılı olduğunu ve Filistin direnişine destek amacıyla saldırıların süreceğini belirtti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in orta kesimindeki Yafa kentinde askeri bir hedefi, süpersonik füzeyle vurduklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, kendilerine bağlı televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İsrail'in Yafa kentindeki bir askeri noktayı hedef aldıklarını belirtti. Söz konusu hedefin "Filistin 2" adlı ses hızını aşan süpersonik bir füzeyle vurulduğunu aktaran Seri, operasyonun başarılı olduğunu ifade etti.

İSRAİL SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Filistin direnişine destek amaçlı İsrail'e yönelik saldırılarının durmayacağını tekrarlayan Seri, Gazze'ye saldırılar duruncaya kadar ve abluka kalkana dek, bunu sürdüreceklerini kaydetti. Söz konusu saldırıya ilişkin İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Husiler, İsrail'e hipersonik füzelerle saldırı düzenledi
Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıahmet izmir:

Yine de helal olsun

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Haber YorumlarıKralçıplak:

Takdire şayan bir hareket yolunuz açık olsun

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Haber YorumlarıAk!f null:

Filistin'e destek amaçlı saldırmışlar. videoda İran bayrağı var.İran filistini destekleyecek en son ülke. İsrail kadar kalleş bir ülke yoktur dünyada.

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Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

ÇOK GÜZEL HAREKET !! DEVAMINI BEKLIYORUZ !

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Haber YorumlarıMehmet Kan:

kendisi küçük yüreği büyük insanların vatanı.ya biz kınaya kınaya kına kalmadı bizde.

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