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Husiler, İsrail Havalimanı'nı Balistik Füze ile Hedef Aldı

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Ben Gurion Havalimanı'nı 'Zülfikar' balistik füzesiyle hedef aldıklarını açıkladı. Ayrıca, ABD'ye ait uçak gemileri de hedef alındı. Husiler, Gazze'deki ateşkesten sonra İsrail'i yeniden hedef aldı.

Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerden yapılan yazılı açıklamada, Ben Gurion Havalimanı yakınlarında askeri bir hedefin "Zülfikar" balistik füzesiyle vurulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde ABD'ye ait USS Harry S. Truman ve Carl Vinson uçak gemilerinin de hedef alındığı kaydedildi.

Başkent Sana'da ise bir Amerikan MQ-9 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü aktarıldı.

ABD'nin saldırılarına karşı 2 aydır etkin bir şekilde karşı koyulduğu ifade edilen açıklamada, ABD'nin bölgeye yaptığı askeri yığınak ile devam eden saldırılarının, sadece daha fazla saldırıya yol açacağı vurgulandı.

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Yemen'den atılan bir balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurmuştu.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle İsrail'e füze ve İHA saldırılarını durduran Husiler, Hamas'la ateşkesi bozmasının ardından İsrail'i tekrar hedef almaya başladı.

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Kaynak: AA / Shukri Hussein - Güncel
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