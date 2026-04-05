Yemen'deki Husi Grubu: İran ve Hizbullah ile İsrail'e Yönelik Ortak Operasyon Düzenledik

SANA, 5 Nisan (Xinhua) -- Yemen'deki Husi grubu, balistik füze ve çok sayıda insansız hava aracı kullanarak İsrail'in Ben Gurion Havalimanı ile diğer önemli askeri hedeflere yönelik ortak bir askeri operasyon düzenlediklerini duyurdu.

Gruba ait El-Mesire televizyonunda yayımlanan açıklamaya göre, Husi Askeri Sözcüsü Yahya Seri, operasyonun İran Devrim Muhafızları, İran ordusu ve Lübnan'daki Hizbullah örgütü ile ortaklaşa yürütüldüğünü belirterek, görevin başarıya ulaştığını bildirdi.

İsrailli yetkililerden saldırılara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Husiler Ortadoğu'da gerginliğin tırmanmaya devam etmesi üzerine, İran, Irak, Lübnan ve Filistin'deki müttefik güçleri desteklemek amacıyla 28 Mart'ta İsrail'e füze ve insansız hava araçları ile saldırılar düzenlemeye başladı.

Sana ve Yemen'in kuzeyinin büyük bir bölümünü 2014 yılının sonlarından bu yana kontrolü altında tutan grup, geçen yıl ABD ve İsrail ile yaşanan 12 günlük çatışma sırasında İran'a destek vermişti.

