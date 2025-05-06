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Husiler, İsrail'e Nitelikli Saldırı Tehditinde Bulundu

Husiler, İsrail'e Nitelikli Saldırı Tehditinde Bulundu
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Yemen'de İran destekli Husiler, Hudeyde'deki saldırılara yanıt olarak İsrail'e nitelikli saldırılar düzenleme tehdidinde bulundu. Hükümet sözcüsü, İsrail'in hedeflerinin Husilerin saldırıları karşısında zayıf olduğunu belirtti.

Yemen'de İran destekli Husiler, ülkenin batısındaki Hudeyde kentine düzenlenen saldırılara karşılık olarak İsrail'e "nitelikli saldırılar" düzenleme tehdidinde bulundu.

Hudeyde Limanı ile kentteki çimento fabrikalarının vurulmasının ardından Husilerin hükümet sözcüsü Haşim Şerefeddin tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Şerefeddin, " İsrail'in Yemen'de bir liman ile fabrikayı hedef alması, Yemen silahlı kuvvetlerinin (Husilere ait olan) İsrail'deki hedef bankasını genişletmiştir. Bu hedefler, bizim nitelikli saldırılarımız karşısında örümcek ağından bile zayıf olacaktır." ifadelerini kullandı ancak ayrıntı vermedi.

Husilerden daha önce yapılan açıklamada, ABD ile İsrail'in düzenlediği saldırılarda Hudeyde Limanı'nın ağır hasar aldığı, Husilere ait çimento fabrikalarının vurulduğu kaydedilmişti.

İsrail basınında yer alan haberde ise İsrail savaş uçaklarının Yemen'de 10'dan fazla hedefe yaklaşık 48 bomba attığı ve saldırıdan önce ABD'nin bilgilendirildiği ifade edilmişti.

Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı da Hudeyde kentindeki çimento fabrikasına düzenlenen hava saldırılarında 21 sivilin yaralandığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel
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