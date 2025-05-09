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Husiler, İsrail'e balistik füze ile saldırdı! Tel Aviv'den siren sesleri yükseldi

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Yemen'deki İran destekli Husilerin, İsrail'e balistik füze fırlattığı bildirildi. İsrail Savunma Kuvvetleri füzenin engellendiğini açıklarken; İsrail'in başkenti Tel Aviv'de siren sesleri çaldı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e balistik füze ile saldırırken, başkent Tel Aviv'deki merkezi bölgelerde siren çaldı.

İran destekli Husiler, İsrail'e balistik füzeyle saldırı düzenledi. İsrail Savunma Kuvvetleri füzenin Arrow uzun menzilli hava savunma sistemi tarafından engellendiğini bildirdi. IDF, "Herhangi bir hasar ya da yaralanma bildirilmedi" açıklamasında bulundu.

TEL AVİV'DE SİREN SESLERİ YÜKSELDİ

İsmi açıklanmayan İsrailli bir yetkili, İsrail'e konuşlandırılan Amerikan THAAD Anti-Balistik Füze Sistemi'nin füzeyi ıskaladığını söyledi. Füze saldırısı nedeniyle başkent Tel Aviv'deki merkezi bölgelerde siren sesleri yükseldi.

HUSİLERDEN AÇIKLAMA GELDİ

Husiler tarafından yapılan açıklamada, balistik füze ile Ben Gurion Havaalanı'nın hedef alındığı belirtilirken, Tel Aviv bölgesindeki bir hedefe insansız hava aracı fırlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "İşgal altındaki Filistin havaalanlarına hava seferlerinin yasaklanması, İsrail gemilerinin Kızıl ve Arap Denizi'nden geçişinin yasaklanması ve buna ek olarak destekleyici operasyonlar, Gazze'ye yönelik saldırılar durana ve ablukalar kaldırılana kadar devam edecektir" denildi.

"GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE KARŞILIK VERECEĞİZ"

İsrail Savunma Bakanı Katz ise Husilerin saldırısına karşılık vereceklerini belirterek, "Husiler, İran füzelerini İsrail'e fırlatmaya devam ediyor. Söz verdiğimiz gibi, Yemen'de ve gerektiği her yerde güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz" dedi.

Husiler, İsrail'e balistik füze ile saldırdı! Tel Aviv'den siren sesleri yükseldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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