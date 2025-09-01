Husiler, İsrail'e Ait Petrol Gemisine Füzeli Saldırı Düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de İsrail'e ait bir petrol gemisini balistik füzeyle hedef aldıklarını açıkladı.

Husilerin sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "Husilere bağlı deniz güçlerinin askeri bir operasyon gerçekleştirdiğini" belirtti.

Seri, "Kızıldeniz'in kuzeyinde İsrail'e ait petrol tankeri 'Scarlet Ray' gemisini balistik füzeyle vurduklarını" kaydetti.

Husi sözcüsü, bu eylemin "Filistin halkı ve onun mücahitleri için bir zafer ve İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinli kardeşleri aleyhinde işlediği soykırım ve aç bırakma suçlarına bir yanıt" olduğunu ifade etti.

İsrail'den henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İran destekli Husiler, Yemen'de uluslararası tanınırlığı olmayan hükümetin başındaki Başbakan Ahmed Galib er-Rehavi ???????ile beraberindeki bazı bakanların 28 Ağustos'ta başkent Sana'ya düzenlenen saldırıda öldürülmesinin ardından İsrail'den intikam almaya yemin etmişti.

İsrail ise kabine ile Güvenlik Kabinesi toplantılarını daha güvenlikli bir yere taşıma kararı almıştı.