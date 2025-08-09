Husiler'den İsrail'e İHA Saldırısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail'e 3 insansız hava aracıyla saldırı düzenlediklerini açıkladı. Husilerin askeri sözcüsü, saldırıların İsrail'in Gazze'deki eylemlerine yanıt olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail'e insansız hava aracı (İHA) ile 3 saldırı düzenlediklerini ileri sürdü.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, 3 İHA ile İsrail'de 3 noktaya saldırı düzenlediklerini belirtti.

Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na İHA saldırısı düzenlediklerini ifade eden Seri, diğer 2 İHA'nın ise güneydeki Birüssebi (Berşeva) ve Askalan (Aşkelon) şehirlerindeki "kritik hedefleri" vurduğunu kaydetti.

Bu saldırının "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı işlediği soykırım ve aç bırakma suçlarına bir yanıt" olduğuna dikkati çeken Seri, bunları ayrıca Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlar ve kutsal mekanların ihlal edilmesine karşı bir tepki olarak gerçekleştirdiklerini de vurguladı.

İsrail'den söz konusu saldırılara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki Husiler, 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
'Resmi plakalı araca eskort bindi' iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı

"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası şehri karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki

Türkiye'den kanlı planı onaylayan İsrail'e ilk tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.