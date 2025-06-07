Husiler'den Esir Değişimi Teklifi

Husiler'den Esir Değişimi Teklifi
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Yemen'deki İran destekli Husiler, Kurban Bayramı vesilesiyle meşru hükümete ön şartsız esir değişimi teklifinde bulundu. Husilerin Esirler Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, karşı tarafı kapsamlı bir esir değişimi için davet etti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kurban Bayramı vesilesiyle uluslararası toplum tarafından tanınan meşru hükümete ön şartsız esir değişimi teklifinde bulundu.

Husilerin Esirler Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı münasebetiyle, karşı tarafı (meşru hükümeti) tüm tarafları kapsayan, istisnasız ve ön koşulsuz kapsamlı bir esir değişimi gerçekleştirmeye davet ediyoruz." dedi.

Murtaza, Husiler olarak bu süreci mümkün olan en kısa sürede hayata geçirmeye hazır olduklarını belirtti.

Yemen hükümetinden ise henüz söz konusu çağrıya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Ancak hükümet, esir meselesinin insani bir dosya olduğunu ve bu konuda çözüm sağlanması için irade taşıdığını sık sık vurguluyor.

Umman'ın başkenti Maskat'ta geçen yıl düzenlenen son esir takası müzakereleri 6 Temmuz 2024'te sona ermiş, ancak planlanan tamamlayıcı tur henüz başlatılamamıştı. Taraflar ise gecikmeden dolayı birbirini suçluyor.

Taraflar arasında, Nisan 2023'te Suudi Arabistan ve Sudanlı askerlerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 900 esirin serbest bırakılmasını öngören bir takas gerçekleşmişti.

Bu süreç, BM ve Uluslararası Kızılhaç Komitesinin aracılığıyla İsviçre'deki görüşmeler sonucu sağlanmıştı.

Tarafların elindeki esir sayısı tam olarak bilinmese de 2018'de İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılan görüşmelerde karşılıklı olarak 15 binden fazla esirin listesi sunulmuştu.

İnsan hakları kaynakları ise bu sayının 20 bine ulaşabileceğini belirtiyor.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel
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