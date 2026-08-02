Husiler: Babülmendep Boğazı'ndan geçişler ücretsiz olmaya devam edecek

SANA, 2 Ağustos (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, Babülmendep Boğazı'ndan geçen ticari gemilerden ücret alınacağı iddialarını yalanlayarak, stratejik su yolundan geçişlerin ücretsiz olmaya devam edeceğini açıkladı.

Husilere bağlı İnsani Yardım Operasyonları Koordinasyon Merkezi cumartesi günü yaptığı açıklamada, geçiş ücreti alınmasına ilişkin herhangi bir karar alınmadığını ve bu yönde bir değerlendirme yapılmadığını belirtti.

Güvenli Geçiş hizmetinin gönüllü ve ücretsiz olduğunu vurgulayan merkez, grubun ilan ettiği deniz ambargosunun kapsamında yer almayan gemilere Kızıldeniz, Babülmendep Boğazı, Aden Körfezi ve Arap Denizi'nden güvenli şekilde geçebileceklerine dair önceden güvence sunulduğunu açıkladı.

Güvence talep eden nakliye şirketlerinin kayıt yaptırabileceğini belirten merkez, ambargo kapsamında bulunmayan gemilerin ise kayıt yaptırmaksızın geçiş yapabileceğini vurguladı.

Merkez ayrıca, kendileri adına hareket ettiğini öne süren yetkisiz kişi ya da kuruluşlara ödeme yapılmaması ve bilgi verilmemesi konusunda nakliye şirketlerine uyarıda bulundu.

Açıklamada, "Babülmendep Boğazı'ndan geçiş karşılığında para talep eden kişi ve kuruluşlar, merkezi temsil etmemektedir" denildi.

Husilerin 20 Temmuz'da Kızıldeniz'de Suudi Arabistan ile bağlantılı gemilerin geçişini yasakladıklarını duyurmasının ardından bölgede deniz güvenliğine ilişkin endişeler artmıştı. Grup, kararın, Suudi Arabistan'ın Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere uyguladığı ablukaya yanıt olarak alındığını kaydediyor.

Kaynak: Xinhua