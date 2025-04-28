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Husiler, ABD ve İsrail Hedeflerine Saldırı Düzenledi

Husiler, ABD ve İsrail Hedeflerine Saldırı Düzenledi
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Yemen'deki Husiler, ABD'nin USS Harry S. Truman uçak gemisine ve İsrail'in Askalan bölgesine saldırı gerçekleştirdi. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, operasyonun hipersonik füzelerle yapıldığını belirtti ve bu saldırıların, ABD'nin Yemen'deki sivillere yönelik saldırılarına karşılık olarak yapıldığını ifade etti.

Yemen'deki Husiler, ABD'nin USS Harry S. Truman uçak gemisine ve İsrail'in işgal altındaki Askalan bölgesinde "hassas bir hedefe" saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de bulunan ABD uçak gemisi USS Harry S. Truman'a ve ona bağlı olan savaş gemilerine geniş çaplı bir askeri operasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.

Seri, operasyonun, deniz, insansız hava araçları (İHA) hava gücü ve füze gücü tarafından ortaklaşa olarak düzenlendiğini kaydetti.

ABD uçak gemisi Truman'a hipersonik balistik füzelerle saldırdıklarını ifade eden Seri, uçak gemisi ve ona bağlı olan savaş gemileriyle de çatışmalar yaşandığını vurguladı.

Seri, söz konusu saldırıların ABD güçlerinin Yemen'deki sivillere yönelik düzenlediği saldırılara karşılık olarak yapıldığının altını çizdi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Seri, ayrıca İsrail'in Filistin topraklarından işgal altında tuttuğu Askalan bölgesinde "hassas bir hedefe" saldırı düzenlediklerini aktardı.

Husilere bağlı El-Mesira televizyonunda yayınlanan haberde, ABD savaş uçaklarından atılan bir füzenin Saada kentinde Afrikalı düzensiz göçmenlerin kaldığı bir barınma merkezine isabet etmesi sonucu 68 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Söz konusu saldırıda 47 kişinin de çeşitli şekillerde yaralandığı belirtildi.

Öte yandan dün akşam Sana'da 3 evi hedef alan ABD saldırısında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 8 kişi de yaşamını yitirmişti.

ABD'den söz konusu saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Mohammed Hamood Ali Al Ragawi - Güncel
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