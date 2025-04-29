ABD'den Yemen'e hava saldırısı: 2 kent birden vuruldu

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD savaş uçaklarının başkent Sana ve ülkenin kuzeyindeki Saada kentlerine hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

ABD'DEN YEMEN'DE İKİ KENTE HAVA SALDIRISI

Husilere ait Al-Masirah televizyonunun haberine göre, Saada kentinin Sahar ilçesine 4 hava saldırısı düzenlendi. Yine Husilere ait olan SABA haber ajansı da başkent Sana'nın Beni Matar, Beni Haşiş ve Hemedan ilçeleri başta olmak üzere birçok bölgesinin ABD savaş uçaklarınca vurulduğunu aktardı. Söz konusu saldırılar sonrası can kaybı ya da maddi hasara ilişkin ise bilgi verilmedi.

YEMEN'E HAVA SALDIRILARI

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump ise 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.