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Husiler, ABD'nin Sada'ya Düzenlediği Saldırıyı Duyurdu

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Yemen'de İran destekli Husiler, ABD'nin Sada kentinde gerçekleştirdiği saldırıları duyurdu. ABD'nin daha önceki hava saldırılarında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, ABD'nin ülkenin kuzeyindeki Sada kentini hedef aldığını duyurdu.

Husilere ait El-Mesira televizyonu, Sada'ya ABD tarafından saldırı düzenlendiğini belirtti.

Haberde, ABD saldırısının can veya mal kaybına yol açıp açmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

ABD, 23 Mart'ta da Sada'ya 2 hava saldırısı düzenlemişti.

ABD'nin Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ise ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

Husiler, ABD ile İngiltere'nin aralarında başkent Sana'nın da yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 79 kişinin öldüğünü, 107 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Hüsameddin Salih - Güncel
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