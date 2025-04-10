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Husiler: ABD-İran Anlaşması Gazze Desteğimizi Etkilemeyecek

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Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti, ABD ile İran arasındaki nükleer anlaşmanın Husi güçlerinin Gazze'ye destek verme kararını etkilemeyeceğini belirtti. İsrail'in saldırılarının durması ve acil insani yardım girişi sağlanana kadar operasyonlarının süreceğini vurguladı.

SANA, 10 Nisan (Xinhua) -- Yemen'deki Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti, ABD ile İran'ın nükleer programa ilişkin bir anlaşma yapma ihtimalinin Husi güçlerinin Gazze'ye desteğini etkilemeyeceğini açıkladı.

Buhayti, çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durduruncaya ve 2 milyondan fazla Filistinlinin açlık çektiği bölgeye acil insani yardım, gıda ve ilaç girişine izin verinceye kadar İsrail'e karşı operasyonlarını sürdüreceklerini söyledi.

Buhayti'nin söz konusu açıklaması ABD'li ve İranlı müzakerecilerin cumartesi günü İran'ın nükleer programı ve Ortadoğu'daki gelişmeleri görüşmek üzere bir araya geleceği yönündeki haberlerin ardından geldi.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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