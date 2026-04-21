Haberler

Yemen'deki Husilerin lideri: Mevcut ateşkes kırılgan ve gerilimin tırmanma ihtimali yüksek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen'deki Husi hareketinin lideri Abdulmelik el-Husi, mevcut ateşkesin kırılgan olduğunu ve gerilimin yeniden tırmanma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. El-Husi, ateşkesin kalıcı bir barışın teminatı olmadığını ve bu durumun yeni çatışmalara yol açabileceğini vurguladı.

Yemen'deki Husi hareketinin lideri Abdulmelik el-Husi, İran ve müttefikleri ile ABD ve İsrail arasındaki mevcut ateşkesi "kırılgan" olarak nitelendirerek, gerilimin yeniden tırmanma ihtimalinin yüksek olduğunu savundu.

Husi, El-Mesire televizyonunda yayımlanan ve Husilere bağlı SABA haber ajansı tarafından paylaşılan açıklamasında, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Bölgedeki istikrarın ancak "Siyonist planın yenilgiye uğratılmasıyla" mümkün olacağını belirten Husi, "Mevcut ateşkes sona ermek üzere. Bu kırılgan bir ateşkestir ve gerilimin tırmanma ihtimali büyük ve güçlüdür." dedi.

Ateşkesin kalıcı bir barıştan ziyade stratejik bir ara olduğuna işaret eden el-Husi, "Ateşkes sağlansa bile, şüphesiz başka çatışmalar olacak. Çünkü bu durum, düşmanla devam eden bir çatışma döngüsündeki ateşkes halinden ibarettir." ifadelerini kullandı.

İran'a yönelik saldırıların yeniden başlaması durumunda Yemen'deki Husilerin savaşa katılma durumunda, Hürmüz Boğazı'na benzer geçiş sıkıntısının Babül Mendeb'de yaşanmasından endişe ediliyor.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında 2 haftalık ateşkesle sonuçlanmıştı.

ABD ve İran, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "anlaşmaya varılamadan" sona erdiği açıklanmıştı.

Bu hafta İslamabad'da yapılacağı belirtilen 2. tur görüşmelerin ise ne zaman gerçekleşeceği tam netlik kazanmadı.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

