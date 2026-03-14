Haberler

Yemen'deki Husilerin lideri: "İran'ın yanındayız, tüm gelişmelere hazırız"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, İsrail ve ABD'nin saldırılarına karşı İran'a destek verdiklerini ifade ederek, savaşta yaşanabilecek tüm gelişmelere hazır olduklarını açıkladı.

Yemen'deki Husilerin (Ensarullah Hareketi) lideri Abdülmelik el-Husi, İsrail ve ABD'nin saldırılarına karşı İran'a destek verdiklerini belirterek, savaşta yaşanabilecek tüm gelişmelere hazır olduklarını açıkladı.

Ensarullah'a bağlı Al Masirah televizyonunda yayımlanan görüntülü mesajında Husi, "Başından beri pozisyonumuz, İran'a yönelik saldırının İslam'a ve Müslümanlara karşı bir savaş olduğu yönündedir. Bu ABD-İsrail saldırılarının tüm bölgeyi hedef aldığını vurguladık." ifadelerini kullandı.

İran halkı ve yönetimine desteklerini yineleyen Husi, şunları kaydetti:

"Müslüman İran halkına ve İran İslam Cumhuriyetine desteğimizi teyit ediyor, bu savaşta yaşanabilecek tüm gelişmelere hazır olduğumuzu vurguluyoruz. Kendimizi İran'ın yanında durmakla yükümlü hissediyoruz ve İslam'ın ve Müslümanların düşmanlarına karşı onun yanındayız."

Husi, bölgedeki olası sonuçlara da değinerek, "Düşmanların İran'a karşı saldırganlıklarında başarılı olmaları halinde, bunu bölgedeki diğer halkları da boyunduruk altına almak için sonuna kadar kullanacakları herkesin malumudur." değerlendirmesinde bulundu.

Abdülmelik el-Husi, daha önce yaptığı açıklamada da İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına işaret ederek, "Ellerimiz tetikte; gelişmeler gerektirdiği anda askeri harekete geçeceğiz." demişti.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai
