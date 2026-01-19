Haberler

Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş göreve başladı

Çankırı Valiliği'nde düzenlenen karşılama töreninin ardından Hüseyin Çakırtaş, görevine başladı. Vali Çakırtaş, köklü bir mirası devraldığını ve adaletli bir yönetim anlayışıyla Çankırı'nın her bir vatandaşını kucaklayacaklarını belirtti.

ÇANKIRI Valisi olarak atanan Hüseyin Çakırtaş, düzenlenen karşılamanın ardından görevine başladı.

Çankırı Valiliği önünde düzenlenen karşılama programında, Vali Çakırtaş tören mangasını selamladı, Valilik çalışanları ile tanıştı. Çakırtaş, önemli bir sorumluluğu emanet aldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu köklü miras, bizlere yalnızca geçmişin hatırasını değil, aynı zamanda geleceğe dair önemli bir sorumluluğu da emanet etmektedir. Göreve başlarken böylesine derin bir kültüre, güçlü bir birlik ruhuna ve yükselen bir kalkınma dinamizmine sahip bir ilde hizmet edecek olmak şahsıma büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Bu kadim birikimi koruyarak, sanayisiyle üreten, tarımıyla bereketlenen, gençleriyle güçlenen her bir hemşerisini kucaklayan bir Çankırı hedefiyle ilimizi her alanda daha ileriye taşıyacak adımları kararlılıkla birlikte atacağız. Devlette görevlerin gelip geçici, hizmetin kalıcı olduğuna inanırız. Bu anlayışla Çankırı'nın her bir ilçesini, her bir mahallesini ve her bir vatandaşını kucaklayan adaletli, şeffaf ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışını hep birlikte hayata geçireceğiz. Kapısı da gönlü de herkese açık bir yönetim anlayışıyla devletin şefkatini, güler yüzünü ve güven veren varlığını her noktada hissettireceğiz."

