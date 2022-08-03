Hüseyin Baş: "Kpss Olayı Bilinçli Yapılmış Olabilir" - Haberler

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Hüseyin Baş: "Kpss Olayı Bilinçli Yapılmış Olabilir"

Hüseyin Baş: 'Kpss Olayı Bilinçli Yapılmış Olabilir'

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, KPSS sorularıyla ilgili usulsüzlük iddiaları için “KPSS olayı bilinçli yapılmış olabilir. Bu ihtimali de gözardı etmemek gerek. Bakalım kim suçlu bulunacak” dedi.

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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, KPSS sorularıyla ilgili usulsüzlük iddiaları için "KPSS olayı bilinçli yapılmış olabilir. Bu ihtimali de gözardı etmemek gerek. Bakalım kim suçlu bulunacak" dedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, bugün KPSS sorularıyla ilgili usulsüzlük iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. baş, "KPSS olayı bilinçli yapılmış olabilir. Bu ihtimali de gözardı etmemek gerek. Bakalım kim suçlu bulunacak" dedi.

ANKA / Güncel

Türkiye Partisi Hüseyin Baş KPSS Güncel Haberler

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