Cindoruk Hayatını Kaybetti... Yavuz Ağıralioğlu'ndan Taziye Mesajı
(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, hayatını kaybeden eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk için yayımladığı taziye mesajında, "Bir dönemin, bir neslin hafızası olan Sayın Cindoruk; Türkiye'nin netameli süreçlerinde demokrat duruşuyla, Cumhuriyet'in kazanımlarına ve güçlü bir hukuk devleti idealine adanmış bir ömür yaşadı. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanlarından Sayın Hüsamettin Cindoruk'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Bir dönemin, bir neslin hafızası olan Sayın Cindoruk; Türkiye'nin netameli süreçlerinde demokrat duruşuyla, Cumhuriyet'in kazanımlarına ve güçlü bir hukuk devleti idealine adanmış bir ömür yaşadı. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum."