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Hürriyetçi Eğitim Sen'den MEB'e çağrı: Alan değişikliği yapan öğretmenlere ikinci il dışı hakkı verilmeli

Hürriyetçi Eğitim Sen'den MEB'e çağrı: Alan değişikliği yapan öğretmenlere ikinci il dışı hakkı verilmeli
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Hürriyetçi Eğitim Sen, 2026 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında daha önce il içi isteğe bağlı yer değiştirenler ile alan değişikliği yapan öğretmenlerin de başvuru yapabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'na talepte bulundu.

(ANKARA) - Hürriyetçi Eğitim Sen, 2026 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında daha önce il içi isteğe bağlı yer değiştirenler ile alan değişikliği yapan öğretmenlerin de başvuru yapabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'na talepte bulundu.

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Merkezi, 2026 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu'na ilişkin açıklama yaptı.

Sendika, daha önce 2026 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme kapsamında yer değiştiren öğretmenler ile 2026 yılında alan değişikliği yapan öğretmenlerin de ikinci iller arası yer değiştirme sürecine başvuru yapabilmesi gerektiğini belirtti.

Hürriyetçi Eğitim Sen, söz konusu öğretmenlerin de başvuru hakkından yararlanabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'na resmi talepte bulunduklarını açıkladı.

Kaynak: ANKA
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