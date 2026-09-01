ABD'nin İran saldırısı: Düğün töreni hedef alındı

Hürmüzgan Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, ABD'nin Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentinde bir konutu ve düğün törenini hedef aldığını bildirdi.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Nefisi, ABD'nin, akşam saatlerinde Hürmüzgan eyaletindeki bazı noktalara yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

ABD'nin Sirik ilçesindeki yerleşim bölgesine saldırarak Hürmüzgan eyaletinde bir kez daha "savaş suçu" işlediğini savunan Nefisi, saldırının Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentindeki bir konuta ve düğüne düzenlendiğini belirtti.

Nefisi, olayın hemen ardından yardım ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini ve olayla ilgili ayrıntıların daha sonra açıklanacağını kaydetti.

Öte yandan, İran basını, akşam saatlerinde ABD tarafından hedef alınan Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kentinde yine patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

ABD ordusunun saldırı başlattığını ilan etmesinin ardından İran basını, Keşm Adası, Bender Abbas, Asuliye, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti.

İran devlet televizyonu, Kirman eyaletindeki Ciroft Havaalanı'nın hedef alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA