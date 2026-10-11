Haberler

Hürmüzgan'da polis memurunu öldürme suçlamasıyla idama mahkum edilen kişi idam edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde, polis memuru Üsteğmen Rıza İhtirami'yi öldürme suçlamasıyla idama mahkum edilen bir kişinin cezası infaz edildi. Yargı açıklamasına göre Yüksek Mahkeme cezayı onayladı; İhtirami, Mayıs 2022'de akaryakıt kaçakçılarıyla çatışmada hayatını kaybetmişti.

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde, polis memuru Üsteğmen Rıza İhtirami'yi öldürme suçlamasıyla idama mahkum edilen bir kişinin cezasının infaz edildiği bildirildi.

Fars Haber Ajansı, yargı makamlarından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, Yüksek Mahkemenin hükümlüye verilen idam cezasını onaylamasının ardından yasal sürecin tamamlandığı ve cezanın infaz edildiği ifade edildi.

Hürmüzgan eyaletine bağlı Bendar Abbas kentindeki emniyet teşkilatında görev yapan İhtirami'nin, Mayıs 2022'de akaryakıt kaçakçılarıyla mücadele sırasında çıkan çatışmada hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Kaynak: AA
Oto yıkamacıda çatışma çıktı: 1 ölü, 2 yaralı

Oto yıkamacıda çatışma çıktı: 1 ölü, 2 yaralı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Çalhanoğlu sakatlıktan golle döndü

A Milli Takım'da forma giyemeyen Hakan, Inter'de fırtına gibi
Aldatılan kocadan ters köşe! Karısına hayatının şokunu yaşattı

Aldatılan kocadan akılalmaz plan! Karısına hayatının şokunu yaşattı
Tokat'ta neler oluyor? 1400 kişi hastanelere akın etti

Süper Vali'nin oğlu çaresiz! Kentte 1400 kişi hastanelere akın etti
Atilla Taş’ın kızının ölümünün ardından eski eş konuştu: Sonsuza kadar mahrem kalacak

Atilla Taş'ın eski damadı: Sonsuza kadar mahrem kalacak
Gözü kulağı orada! İsmail Kartal'dan Aston Villa vurgusu

Gözü kulağı artık orada! Basın toplantısında açıkladı
Ormanda çığlık sesi duydular! Çukura bakınca dehşete düştüler

Ormanda yürürken çığlık sesi duydular! Çukura bakınca dehşete düştüler
Türkiye'nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı

Ünlü market zinciri fon mağduru çıktı