Hürmüzgan'da polis memurunu öldürme suçlamasıyla idama mahkum edilen kişi idam edildi

Hürmüzgan'da polis memurunu öldürme suçlamasıyla idama mahkum edilen kişi idam edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran'ın Hürmüzgan eyaletinde, polis memuru Üsteğmen Rıza İhtirami'yi öldürme suçlamasıyla idama mahkum edilen bir kişinin cezası infaz edildi. Yargı açıklamasına göre Yüksek Mahkeme cezayı onayladı; İhtirami, Mayıs 2022'de akaryakıt kaçakçılarıyla çatışmada hayatını kaybetmişti.
İran'ın Hürmüzgan eyaletinde, polis memuru Üsteğmen Rıza İhtirami'yi öldürme suçlamasıyla idama mahkum edilen bir kişinin cezasının infaz edildiği bildirildi.
Fars Haber Ajansı, yargı makamlarından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, Yüksek Mahkemenin hükümlüye verilen idam cezasını onaylamasının ardından yasal sürecin tamamlandığı ve cezanın infaz edildiği ifade edildi.
Hürmüzgan eyaletine bağlı Bendar Abbas kentindeki emniyet teşkilatında görev yapan İhtirami'nin, Mayıs 2022'de akaryakıt kaçakçılarıyla mücadele sırasında çıkan çatışmada hayatını kaybettiği belirtilmişti.