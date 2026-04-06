Türk sahipli gemi Hürmüz Boğazı'nı güvenle geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak'tan yüklediği ham petrolü Malezya'ya taşımak üzere seyir halinde olan 'Ocean Thunder' isimli Türk gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan güvenle geçtiğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri yakından takip ediyor, bölgede bulunan Türk sahipli gemilerimizi ve Türk denizcilerimizi anlık olarak izliyoruz. Dışişleri Bakanlığımızla yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, Irak'tan yüklediği ham petrolü Malezya'ya taşımak üzere seyir halinde olan 'Ocean Thunder' isimli Türk sahipli gemi dün gece itibarıyla Hürmüz Boğazı'nı güvenle geçerek Körfez'den çıkışını tamamladı. Böylece savaşın başlangıcından bu yana Körfez'de bekleyen 3 gemi Hürmüz Boğazı'ndan güvenle ayrılmış oldu" ifadelerini kullandı.

'156 PERSONELİMİZİN İNTİKALİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Söz konusu geçişle birlikte Hürmüz Boğazı çevresinde bulunan Türk sahipli gemi sayısının 12'ye, çıkış talebi bulunan gemi sayısının da 8'e düştüğünü ifade eden Uraloğlu, "Halihazırda bölgeden ayrılmak isteyen 8 gemimiz ve bu gemilerde görevli 156 personelimizin emniyetli şekilde intikali için çalışmalarımıza kesintisiz olarak devam ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Dışişleri Bakanlığımız ve diğer ilgili kurumlarımızla bölgede bulunan Türk sahipli gemilerimizi ve Türk denizcilerimizi yakından takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
