Hürmüz Boğazı'nda Son 24 Saatte Doğrulanmış Bir Saldırı Olmadı

(ANKARA) - Birleşik Krallık Kraliyet Donanması destekli deniz güvenliği izleme kurumu UK Maritime Trade Operations (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda son 24 saat içinde ticari gemilere yönelik doğrulanmış bir saldırı gerçekleşmediğini bildirdi.

UKMTO'nun yayımladığı güncellemede, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırı başlatmasından bir gün sonrasına denk gelen 1 Mart 2026 tarihinden bu yana ticari gemiler ve açık deniz enerji altyapısını içeren en az 29 saldırı olayı rapor edildiği belirtildi.

İran, söz konusu saldırıların ardından Hürmüz Boğazı'nda Batılı ülkelere ait gemilere saldırılar düzenleyerek misilleme yapmıştı. UKMTO'ya göre saldırılar sırasında "tutarlı bir model" izlemeyen İran, belirli gemileri seçerek hedef almak yerine deniz trafiğinde geniş çaplı bir aksama yaratmayı amaçlıyor olabilir.

Açıklamada ayrıca Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ve Umman Denizi'ndeki tehdit seviyesinin kritik düzeyde kalmaya devam ettiği vurgulandı.

Kaynak: ANKA
