Uluslararası Denizcilik Örgütü'nden Hürmüz Boğazı Yakınlarındaki Gemilere Teyakkuz Çağrısı

LONDRA, 21 Nisan (Xinhua) -- Uluslararası Denizcilik Örgütü, Hürmüz Boğazı çevresindeki durumun halen istikrarsız olduğunu belirterek, bölgedeki gemilere son derece dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Sözcü, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Durum halen istikrarsız. Gemiler en üst düzeyde dikkatli olmalı ve güvenlik garantisi olmadan risk almamalıdır" dedi.

Örgütün internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, 19 Nisan itibarıyla bölgedeki gemilere yönelik toplam 24 saldırı düzenlendi, bu saldırılarda 10 denizci hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler'in deniz taşımacılığında güvenlik ve emniyetin sağlanması ile gemilerden kaynaklanan deniz ve hava kirliliğinin önlenmesinden sorumlu uzman kuruluşu olan Uluslararası Denizcilik Örgütü, Hürmüz Boğazı'ndaki gerginliğin azaltılması, diyalog ve çok taraflı işbirliği çağrısında bulundu.

