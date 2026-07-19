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İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda güvenli rotayı ihlal eden 2 gemi kaza yaptı

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İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda güvenli seyir rotasını ihlal eden 4 gemiden ikisinin kaza yaptığını, diğer ikisinin rotasını değiştirdiğini açıkladı. İran, boğaz kontrolünün kendilerinde olduğunu ve izinsiz geçişe izin verilmeyeceğini vurguladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nda kendileri tarafından belirlenen "güvenli seyir rotasını ihlal eden" 4 gemiden ikisinin kaza yaptığını, diğer ikisinin ise rotasını değiştirdiğini açıkladı.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, ABD'nin desteğini aldığı iddia edilen 4 geminin, seyir sistemlerini kapatarak İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı Kontrol Merkezi'nin uyarılarını dikkate almayıp güvenli olmayan bir rotadan geçmeye çalıştığı ileri sürüldü.

Söz konusu gemilerden ikisinin kaza yaparak bulundukları noktada durduğu, diğer iki geminin ise güvenli olmayan rotadaki seyirlerini sonlandırarak yön değiştirdiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamen Devrim Muhafızlarının yetkisinde olduğu savunularak, yalnızca önceden belirlenen ve ilan edilen güvenli rotaların kullanılabileceği, daha önce de duyurulduğu üzere, petrol, doğal gaz ve kimyasal gübre taşıyan hiçbir geminin İran makamlarıyla koordinasyon ve izin olmadan Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapamayacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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