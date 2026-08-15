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ADNOC tankerine Hürmüz'de saldırı

ADNOC tankerine Hürmüz'de saldırı
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ABU DABİ, 15 Ağustos (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'ne (ADNOC) ait bir tankere, cuma akşamı Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında saldırı düzenlendi.

ABU DABİ, 15 Ağustos (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'ne (ADNOC) ait bir tankere, cuma akşamı Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında saldırı düzenlendi.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın bildirdiğine göre şirket cumartesi günü yaptığı açıklamada, olayda herhangi bir yaralanma olmadığını bildirdi.

BAE, bir gün önce, ADNOC bağlantılı iki gemiye de perşembe akşamı Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sırasında İran tarafından saldırı düzenlendiğini açıklamıştı. BAE Dışişleri Bakanlığı söz konusu saldırıyı "İran'ın düşmanca saldırısı" diyerek kınamıştı.

Dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz üreticileri arasında yer alan devlete ait Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi, BAE ekonomisinin başlıca itici güçlerinden biri konumunda.

Kaynak: Xinhua
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